Frosinone-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Trasferta complicata per la Roma di De Rossi sul campo del Frosinone. Dopo tre vittorie è arrivata la sconfitta in rimonta in casa contro l’Inter e il buon pareggio sul campo del Feyenoord. I giallorossi non possono permettersi di pareggiare o perdere contro i ciociari. Il match sarà visibile su DAZN domenica 18 febbraio alle ore 18.

Probabili formazioni di Frosinone-Roma

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Seck. All. Di Francesco

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi