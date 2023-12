Frosinone-Torino, le ultimissime sulle formazioni

Frosinone in campo con il 4-2-3-1. Occasione per Kaio Jorge dal 1′, preferito a Cheddira, per un posto da titolare in attacco. Dietro di lui spazio Ibrahimovic, Brescianini e Soulé. A centrocampo occasione per Bourabia e Gelli, chiamato a sostituire lo squalificato Barrenechea. In casa Torino, invece, Juric sceglie la coppia composta da Sanabria e Zapata, sostenuti da Vlasic sulla trequarti.