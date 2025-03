Genoa – Empoli, le ultimissime sulle formazioni

Rossoblù con l’ormai consueto 4-3-3. Tridente con Pinamonti, sostenuto da Messias e Zanoli sulle fasce. In mezzo al campo Frendrup, coadiuvato da Masini e Miretti. In difesa Bani e Vasquez, con De Winter e Martin sulle corsie laterali. Empoli con l’entusiasmo della semifinale di Coppa Italia conquistata, prima e storica. Trio del rapporto arretrato con De Sciglio, Ismajli e Pezzella. A centrocampo Grassi, Henderson e Maleh; Gyasi e Cacace sugli esterni. In avanti la coppia composta da Esposito e Colombo.

Genoa – Empoli, le probabili formazioni:

GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup, Miretti; Messias, Pinamonti, Zanoli. All. Vieira.

EMPOLI (3-5-2): Silvestri; De Sciglio, Ismajli, Pezzella; Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Cacace; Esposito, Colombo. All. D’Aversa.