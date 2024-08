Torna il campionato e l’Inter a detta anche di mister Inzaghi vuole vincere un altro Scudetto, quello dopo la seconda Stella. Non sarà facile viste le concorrenti anche se i nerazzurri non hanno venduto, anzi si sono arricchiti della forza e freschezza di Zielinski e Taremi, aspettando il difensore in arrivo dal mercato. Completamente diverso per Gilardino, che ha perso Gudmundsson e Retegui. La gara del Marassi andrà in onda su Dazn.

Genoa-Inter, probabili formazioni e dove vederla:

Genoa: Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Messias. All. Gilardino.

Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.