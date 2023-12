La partita tra Genoa e Juventus, in programma per venerdì 15 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Ferraris di Genova, dà il via alla 16ª giornata della Serie A 2023/24. Questa sfida vede fronteggiarsi due squadre con obiettivi diversi: il Genoa, dopo la sconfitta contro il Monza, cerca un risultato positivo per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre la Juventus mira a mantenere la pressione sull’Inter in testa alla classifica e a continuare la propria striscia positiva dopo il recente successo contro il Napoli.