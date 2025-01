Genoa – Parma, le ultimissime sulle formazioni

Vitinha si aggiunge alla lunga lista di infortunati di Vieira. Possibile tridente per i rossoblù con Zanoli e Miretti ai lati di Pinamonti. In mezzo al campo Badelj, Thorsby e Frendrup. Difesa con Bani e Vasquez, supportati da Sabelli e Martin. Nel Parma c’è Bonny come terminale offensivo, sostenuto da Man, Hernani e Mihaila sulla trequarti.

Genoa – Parma, le probabili formazioni:

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.