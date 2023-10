Genoa e Salernitana aprono la decima giornata di Serie A, questa sera alle 20.45. Formazione ligure chiamata a riscattare le due sconfitte subite nelle ultime due gare contro Milan e Atalanta. Diversa, invece, è la situazione dei campani, ancora a caccia della prima vittoria stagionale e reduci dal pareggio interno contro il Cagliari, agguantato soltanto nei minuti finali. L’ultimo precedente a Marassi, risalente a febbraio 2022, è terminato 1-1 con reti di Destro, per i gialloblù, e Bonazzoli, per i granata. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Bani, Vasquez; Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Kastanos; Candreva, Jovane; Dia. All. Inzaghi.