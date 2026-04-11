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sabato, Aprile 11, 2026
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Genoa-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla

Il Grifone di Daniele De Rossi ospita il Sassuolo dell'altro campione del Mondo Fabio Grosso

Di
Federico Maria Santangelo
-
58
roma calcio
DANIELE DE ROSSI PENSIEROSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Genoa e Sassuolo in campo, domenica alle 12.30, nel 32esimo turno del campionato di Serie A. Rossoblù di Daniele De Rossi, sconfitti nell’ultima uscita sul terreno dell’Allianz Stadium contro la Juventus, a caccia di una vittoria interna che manca dall’8 marzo, soprattutto per riprendere terreno dalla zona rossa di classifica, ora distante sei punti. Buon momento per i neroverdi, undicesimi, usciti con tre punti dall’ultimo del Mapei Stadium contro il Cagliari. La gara sarà visibile su DAZN.

Genoa-Sassuolo, probabili formazioni:

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Sabelli; Baldanzi, Vitinha; Colombo.All. De Rossi.

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matić, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

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