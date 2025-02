Genoa – Venezia, le ultime dal Ferraris: le formazioni

Out Badelj e Thorsby. In mezzo al campo occasione per Masini, sostenuto da Frendrup e Messias. In avanti confermato il tridente composto da Miretti e Zanoli ai lati di Pinamonti. Nel Venezia c’è Oristanio, preferito a Gytkjaer e Maric, accanto a Fila. A centrocampo confermato Perez.

Genoa – Venezia, le probabili formazioni:

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup, Messias; Miretti, Pinamonti, Zanoli. All. Vieira.

VENEZIA (3-5-1-1): Radu; Candé, Idzes, Marcandalli; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Fila. All. Di Francesco.