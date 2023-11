Scozia, già qualificata, affronta la Georgia. Ospiti, raggiunti al primo posto dalla Spagna, obbligati a vincere per inseguire la Roja. Dall’altra parte, la Georgia di Sagnol, già eliminata, quarta con 7 punti. Nella gara d’andata, disputata a giugno, è terminata 2-0 per la formazione di Clarke, grazie alle reti di McGregor e McTominay. Il match, in programma questo pomeriggio 18, sarà visibile, non integralmente, all’interno del programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202); in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

GEORGIA (5-3-2): Mamardashvili; Mamuchashvili, Lochoshvili, Kashia, Kvirkvelia, Azarovi; Kiteishvili, Chakvetadze, Kvevkveskiri; Mikautadze, Kvaratskhelia. CT. Sagnol

SCOZIA (3-4-2-1): Clark; Hendry, McKenna, Cooper; Patterson, Gilmour, McTominay, Taylor; McGinn, Christie; Dykes. CT. Clarke