Germania, Voller: “Dopo la Francia lascio, ottimista per l’Europeo”

Oltre all’Italia c’è anche la Germania tra le nazionali storiche del calcio mondiale la cui crisi sta prendendo il sopravvento. I tedeschi infatti hanno da poco esonerato Hans Flick, reduce dalla sconfitta col Giappone, con l’ex attaccante Rudi Voller che ha momentaneamente preso le redini della squadra.

Germania, Voller allenerà solo contro la Francia

Al contrario di quanto ci si aspettasse, la gestione ad interim di Voller durerà solo una partita, contro la Francia, in programma domani sera. Ecco le sue dichiarazioni alla stampa tedesca: “Per me quella di domani sarà la partita di una volta nella vita. Devo aiutare in questa situazione, ma poi cercherò di sostenere al meglio il nuovo allenatore. Indipendentemente dalla partita di domani, è importante trovare un successore in brevi tempi”. Poi sul periodo storico della Germania: “Siamo stati eliminati dalla fase a gironi della Coppa del Mondo due volte di fila. Qualcosa non va, ma anche se a molti ora non sembra, abbiamo giocatori che sono incredibilmente creativi, veloci e che possono disputare un campionato europeo di successo, anche se è proprio la Francia ad essere la grande favorita”.