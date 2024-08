Gianluca Nani (Ds Udinese) rivela: “Samardzic non vogliamo cederlo facilmente, a meno di offerte soddisfacenti”

Il direttore sportivo dell’Udinese Gianluca Nani ha parlato in conferenza stampa alla presentazione di Alexis Sanchez in bianconero, e ha accennato sulla questione Samardzic obbiettivo di mercato del Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

Gianluca Nani: “Samardzic richiesto nel nord Italia”

Samardzic sarà ceduto?

“Samardzic è un giocatore tra i più richiesti, c’è qualche richiesta di informazioni in Italia… possiamo dire Italia del nord (ride ndr). Però la nostra idea è quella di mantenere in rosa i giocatori migliori, a meno di offerte soddisfacenti per tutti, ma non c’è volontà da parte nostra di lasciarlo andare facilmente. In quel ruolo comunque iniziamo ad avere qualche giocatore buono, uno lo presentiamo oggi”.