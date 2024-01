Giappone-Vietnam, probabili formazioni e dove vederla

Gruppo D di Coppa d’Asia: esordio nella competizione per il Giappone, che affronta il Vietnam allo stadio Al-Thumama Stadium di Doha, domenica alle 12.30. Nipponici, tra i favoriti del torneo, detengono il primato nell’albo d’oro con quattro trofei – 1992, 2000, 2004, 2011. Il Vietnam, invece, ha esordito in Coppa d’Asia nell’edizione del 2007 da paese ospitante. La sfida sarà visibile, in streaming, su OneFootball.

Le probabili formazioni:

GIAPPONE (4-3-3): Maekawa; Taniguchi, Tomiyasu, Itakura, Nakayama; Morita, Endo, Kubo; Minamino, Ueda, Mitoma. CT. Moriyasu.

VIETNAM (4-4-2): Trieu; Thanh, Binh, Phan, Anh; Trong, Thanh, Nguyen, Toan; Linh, Pham. All. Troussier.