Gimenez al 93′ fa esplodere il Wanda Metropolitano e gela Chivu. Prima sconfitta per l’Inter in Champions

L’atmosfera e il calore incandescente del Wanda Metropolitano scaldano i giocatori in campo in questa giornata d’inverno e per l’Inter si è complicata subito la partita quando dopo meno di dieci minuti l’Atletico trova il vantaggio con Julian Alvarez che sfrutta una carambola sul quale poi c’è stato un OFR dopo che Letexier aveva annullato per un possibile tocco di mano. La reazione dei nerazzurri non tarda ad arrivare e dopo qualche occasione sciupata nel primo tempo e la traversa di Barella a inizio ripresa, ci pensa Zielinski al 54′ a portare la partita sul livello del mare. Giuliano Simeone si divora il gol del 2-1 al 60′ così come successivamente sono capitate delle occasioni a Sorloth e Griezmann. Col passare dei minuti il ritmo dei Colchoneros sale e l’Inter è costretta a difendersi e al 93′ su calcio d’angolo segna il gol vittoria Gimenez che gela Chivu e il tifo nerazzurro. Buona partita dell’Inter che si deve arrendere per la prima volta in questa Champions alla sconfitta in attesa delle prossime due dove a San Siro arriveranno Arsenal e Liverpool.

Tabellino del match

Reti: 9′ Alvarez, 54′ Zielinski, 93′ Gimenez

ATLETICO MADRID (4-5-1): Musso; Molina (58′ Nico Gonzalez), Gimenez, Hancko, Ruggeri (68′ Sorloth); Simeone, Gallagher (59′ Koke), Johnny Cardoso (59′ Pubill), Barrios, Baena (68′ Griezmann); Alvarez. All. Simeone

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu (72′ Frattesi), Zielinski (65′ Sucic), Dimarco (79′ Luis Henrique); Bonny (65′ Thuram), Lautaro (72′ Pio Esposito). All. Chivu

Ammoniti: 44′ Dimarco