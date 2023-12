Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio ha detto la sua sulla sfida di domani sera tra i biancocelesti e il Cagliari: “Non vincere contro il Cagliari sarebbe una nuova Salerno. In mezzo c’è stata una discreta partita col Celtic che ha rasserenato l’ambiente. Non accetterei un nuovo calo di prestazione drastico. Il Cagliari sta migliorando, iniziano a segnare e hanno alcuni talenti come Viola, che possono fare la differenza. difensivamente pagano ancora tanto. Non mi aspetto una Lazio straripante, ma certamente non una prova deludente. Quante volte abbiamo sentito i giocatori esaltarsi per vittorie striminzite? I calciatori spesso ragionano come i tifosi, solo in base al risultato. La Champions ti porta via le energie, ma il fatto di aver centrato l’obiettivo ti ricarica rapidamente. Cagliari squadra propositiva. Grande primo tempo col Monza, ci ha provato attraverso calci piazzati e buone trame di gioco. Giocano con due punte e Viola trequartista. Avendo una difesa così così, Ranieri ha capito di dover puntare di più sulla fase offensiva”.

Giordano: “Attenta Lazio, Cagliari squadra propositiva”

Su Isaksen: “Isaksen sicuramente in campo per me. Giocando spesso poi, perde quella timidezza ed esplode definitivamente, perché ne ha le capacità. E’ pronto per spiccare il volo. La conferma di Rovella ci può stare, ma in generale mi fido di Sarri. Giocherà chi in questi giorni ha dimostrato di voler giocare, chi ha più fame”.