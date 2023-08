Lazio, Felipe Anderson: “Devo fare meglio e di più. Con Isaksen? Buon feeling”

Felipe Anderson pronto per il match contro il Genoa

Manca davvero poco all’esordio della Lazio allo Stadio Olimpico. Proprio contro il Genoa infatti, i biancocelesti debutteranno davanti al proprio pubblico. A pochi minuti dalla partita, Felipe Anderson è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel.

Lazio, le parole di Felipe Anderson

La settimana com’è stata?

“Come ci ha detto il mister dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi e umili. Ci siamo concentrati sul togliere quel calo che abbiamo in alcuni tratti delle partite, anche nelle stagioni precedenti è successo. Dobbiamo provare a eliminare subito questa cosa che ci toglie l’energia e i punti per fare una buona strada”.

Riguardo alla continuità

“Provo sempre a riposare, ringrazio Dio per questa salute, e anche i miei compagni e il mister che mi dà l’opportunità di essere presente. Provo a migliorare per dare il meglio alla Lazio. Questo sarà un anno in cui dovrò fare meglio e fare di più”.

Mentore di Isaksen ?

“Sì, soprattutto con lui, abbiamo avuto subito un buon feeling, ci aiuterà tantissimo, stanno provando a imparare l’italiano lui e Kamada. Hanno tanto personalità, tutti noi che abbiamo più esperienza possiamo aiutare i giovani nei consigli, soprattutto io che gioco nello stesso ruolo provo ad aiutare”.