Il nuovo Giro del Veneto è un’idea dell’ex corridore professionista Filippo Pozzato, che cavalca l’ottimo successo dei Campionati Italiani 2020. La corsa si snoda su un percoso di 169 chilometri con un dislivello di circa 2200 metri. Un percorso selettivo, ma non proibitivo, che si adatta perfettamente alle esigenze di una stagione professionistica ormai in fase conclusiva.

Il percorso prevede poco meno di 50 chilometri iniziali in pianura, dove certo non mancherà la “battaglia” tra chi vorrà andare in fuga. Al chilometro 46.6 prima ascesa verso il Santuario della Madonna di Monte Berico a cui seguirà la salita verso San Giovanni in Monte. Discesa su Nanto lungo la “Strada degli Olivi” e ingresso nel circuito (due giri con solo alcuni tratti interessati da 3 passaggi) di 21.3 chilometri che vede nell’ascesa al bivio Fiorine il tratto più selettivo. Al chilometro 135, superato il bivio Fiorine, svolta verso le brevi salite di Castelnuovo e, soprattutto, verso Il Roccolo. Quindi discesa su Galzignano Terme da cui inizia il tratto finale di 23 chilometri circa in pianura. A 10 chilometri dal traguardo il passaggio da Abano Terme prima dell’ultimissimo tratto verso la conquista di Prato della Valle a Padova.

Con il progetto “Ride the dreamland” Filippo Pozzato intende rivalutare la grande tradizione ciclistica veneta e l’enorme potenziale paesaggistico, turistico e ricettivo della regione.

La gara si svogerà mercoledi 13 ottobre.