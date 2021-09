Giro di Sicilia 2021, al via anche campioni come valverde, Nibali e Froome a contendersi la vittoria nella breve corsa a tappe della Sicilia.

Saranno 20 le squadre al via del Giro di Sicilia, che vedrà tra i partenti anche l’ex campione del mondo Valverde, il campione messinese Nibali e il plurivincitore al Tour Chris Froome.

Al via ci saranno 5 squadre World Tour e 15 Continental, tra le altre la Trek Segafredo di Nibali e Mosca e la Movistar di Valverde e Dario Cataldo. C’è attesa anche per la Eolo Kometa che vedrà al via Lorenzo Fortunato (una tappa al Giro d’Italia) e Manuel Belletti. La corsa prevede 4 tappe dal 28 settembre al 01 Ottobre. Non sono previste grosse difficoltà altimetriche, ma ci sarà sicuramente battaglia, con tanti giovani che vogliono mettersi in mostra e vecchi campioni in cerca di riscatto e condizione.

Giro di Sicilia: Top Competitors

Valverde Alejandro

Bardet Romain

De La Cruz David

Pedrero Antonio

Fortunato Lorenzo

Skjelmose Jensen Mattias

Soler Marc

Nibali Vincenzo

Covi Alessandro

Velasco Simone

Froome Christopher

Giro di Sicilia: la startlist

Trek Segafredo: Nibali, Mosca

Movistar Team: Valverde, Cataldo, Soler

Team DSM: Leknessund, Bardet

Israel Start-Up: Froome, De Marchi

UAE: Dombrowski, De La Cruz

Androni Giocattoli – Sidermec: Sepulveda, Restrepo

Bardiani: Carboni, Battaglin

Caja Rural: Aular, Amezqueta

Eolo Kometa: Fortunato, Belletti

Euskaltel-Euskadi: Iturria, Bizkarra

Gazprom-RusVelo: Velasco, Rovny

Rally Cicling: Mannion, King

Vini Zabù: Mareczko, Frapporti

Amore & Vita: Pirazzi, Apollonio

D’Amico – UM: Smarzaro, Quartucci

Giotti Victoria: Guardini, Filosi

Mg.K Vis: Double, Di Felice

Team Colpack: Gazzoli, Baroncini

Work Service: Rebellin, Burchio

Zalf: Verza, Gandin