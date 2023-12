Il Girona sta vivendo una favola in questa stagione di La Liga, trovandosi incredibilmente al primo posto in classifica, un risultato che ha sorpreso tutti. La loro incredibile vittoria per 2-4 sul campo del Barcellona non è stata un colpo di fortuna, ma la conferma che possono reggere il confronto con le grandi. Ora, in una corsa mozzafiato per il titolo con il Real Madrid, il Girona affronta in casa l’Alavés, un avversario più umile ma non per questo da sottovalutare. Per il Girona, ogni partita è un’opportunità per continuare a stupire e a sognare, e questa non sarà un’eccezione.