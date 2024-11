Giuntoli: “Tante squadre in cima creano la tensione giusta. Mercato? Stiamo aspettando il momento giusto”

Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky per analizzare l’inizio di stagione della Juventus.

Giuntoli: “Locatelli? Motta ha saputo esaltare le sue qualità”

Un commento sulla serata del Charity Gala Dinner per l’iniziativa “Save the date”.

“Siamo venuti molto volentieri, per una malattia così importante a cui dobbiamo dedicare tempo. Siamo tutti molto fortunati noi, dobbiamo dare una mano a chi è meno fortunato”.

Si aspettava un campionato così equilibrato?

“È il bello di questo campionato, con tante squadre lassù in cima che crea tensione quella giusta. Noi abbiamo avuto qualche infortunio di troppo ma grazie al mister e ai ragazzi siamo ancora lì che cerchiamo di non smettere di sognare”.

Come valuta questo inizio di stagione?

“Noi siamo molto contenti per l’operato del mister. Non era facile ripartire quasi da zero, siamo una delle squadre più giovani dobbiamo continuare così”.

Locatelli è cresciuto molto con Motta.

“È un ragazzo straordinario, molto intelligente. Motta ha saputo esaltare le sue caratteristiche, siamo molto contenti”.

Su Savona…

“Di Savona siamo molto contenti e orgogliosi, è un fiore all’occhiello del settore giovanile. Dobbiamo ringraziare il mondo Juventus e chi l’ha cresciuto. È un ragazzo molto attento e con i piedi per terra. Se penso all’inizio di questa stagione è un ragazzo maturo”.

Su Yildiz…

“La maglia numero 10 è molto pesante. Abbiamo sempre creduto in lui. È un 2005, dobbiamo sapere aspettare i momenti giusti. È un ragazzo giovane ma siamo molto contenti”.

Lei ha detto che a gennaio prenderebbe un difensore. Su chi andrebbe?

“In questo momento ci stiamo guardando intorno. Siamo alla finestra e stiamo valutando un po’ di situazioni, stiamo aspettando il momento giusto ma i tempi sono prematuri. Non abbiamo ancora affondato con nessuno in particolare. Che caratteristiche dovrebbe avere? Deve essere un ragazzo disponibile e mettersi in discussione per giocare alla Juve”.