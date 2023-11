La Francia prova a fare en plein e chiudere il girone con sole vittorie. Deschamps opta per il 4-3-3. In difesa, davanti a Samba, spazio a Todibo e Saliba, sostenuti sulle corsie laterali da Koundé e Lucas Hernandez. In mezzo al campo Fofana insieme a Griezmann e Rabiot. In avanti il tridente composto da Dembélé e Mbappé ai lati di Olivier Giroud.

Le probabili formazioni:

GRECIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Baldock, Hatzidiakos, Mavropanos, Tsimikas; Kourbelis, Mantalos; Masouras, Bakasetas, Pelkas; Pavlidis. CT. Poyet