Nazionale francese, già certa della qualificazione e del primo posto nel gruppo, ospite della Grecia nell’ultima gara valida per le qualificazioni a UEFA Euro 2024. Sette vittorie su sette per Les Blues, reduci dal 14-0 contro Gibilterra. Dall’altra parte, la Grecia, già fuori dalla qualificazione ai prossimi europei. La gara d’andata, disputa a giugno, è terminata 1-0 per la Francia, grazie al rigore realizzato dal solito Killian Mbappé. Il match, in programma martedì alle 20.45, sarà visibile su Sky Sport Uno e Canale 20; in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Hatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis, Mantalos; Kostantelias, Pavlidis, Masouras. CT. Poyet

FRANCIA (4-2-3-1): Samba; Koundé, Disasi, Saliba, Lucas Hernandez; Kamara, Fofana; Dembele, Griezmann, Mbappé, Giroud. CT. Deschamps