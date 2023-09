Grecia-Gibilterra, le ultimissime sulle formazioni

La Grecia sfida Gibilterra nel match di qualificazioni a UEFA EURO 2024, valido per il gruppo B. Poyet sceglie il 4-3-3 con: Vlachodimos; in porta Rota, Retsos, Chatzidiakos e Tsimikas in difesa; Bakasetas, Siopis e Kourbelis in mezzo al campo; Masouras, Pavlidis e Mantalos come tridente d’attacco.

Le probabili formazioni:

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Rota, Retsos, Chatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Siopis, Kourbelis; Masouras, Pavlidis, Mantalos. Ct. Poyet