Gualtieri sul Flaminio: “Con Lotito è andata bene. Le procedure richiedono uno studio ma siamo soddisfatti”

Lazio, passi in avanti per lo stadio

Intervenuto insieme al presidente Claudio Lotito, presidente della Lazio, il sindaco della Roma, Roberto Gualtieri ha parlato del nuovo stadio: “È andata bene, Lotito e il suo team ci hanno illustrato lo studio di prefattibilità per la rigenerazione dello stadio Flaminio. Un bel progetto, siamo soddisfatti e adesso verrà analizzato nel dettaglio. Ci hanno preannunciato che verrà formalmente avviata la proposta, innescando la proceduta amministrativa. Le linee di fondo dell’idea sono molto belle. La riqualificazione del Flaminio sarà anche un’opportunità per una più ampia rigenerazione urbana. Potrebbe esserci una riqualificazione di tutta la zona, valorizzando il Flaminio e aiutando a conservarlo. Sono comunque procedure che richiedono uno studio approfondito delle carte ma siamo molto soddisfatti”.

Gualtieri: “Per il Flaminio bel progetto”

Le parole di Lotito dei giorni scorsi.

“Tante volte abbiamo parlato di stadi, ma oggi Forza Italia ha aperto la collaborazione con tutte le forze politiche per dare delle risposte concrete. Non parole, ma fatti per agevolare il percorso perché spesso ci si perde nella burocrazia. Le risorse invece sono fondamentali ma collaterali allo stesso tempo”.

E poi ancora: “Forza Italia ha sempre messo al centro i bisogni dell’essere umano – ha aggiunto -. Va ricreato quel percorso di una volta, attraverso un processo che partiva da scuola e oratori e che consentiva di poter formare i giovani al rispetto del regole. Avere impianti che consentano di coniugare l’aspetto economico e essere un punto di aggregazione, eliminando le intossicazioni, è fondamentale. Prendete il Flaminio che era un punto di riferimento della città e oggi è all’abbandono”.