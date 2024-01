Guinea Bissau-Nigeria, probabili formazioni e dove vederla

Si chiude la fase a gironi della Coppa d’Africa: la Nigeria affronta la Guinea-Bissau allo stadio Stade Felix Houphouet-Boigny di Abidjan, lunedì alle 18. Le Super Aquile a caccia di una vittoria che garantirebbe il passaggio al prossimo turno e, in caso di sconfitta o pareggio della Guinea Equatoriale, anche il primato nel gruppo. Ultima la Guinea-Bissau, sconfitta in entrambe le sfide disputate. Il match sarà visibile, in diretta e in streaming, su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

GUINEA–BISSAU (4-3-3): O. Djoco; J. Encada, O. Sangante, M. Djalo, F. Cande; M. Cassama, Bikel, A. Semedo; M. Rodrigues, M. Balde, C. Mane. CT. Candé.

NIGERIA (4-2-3-1): Nwabili; Aina, Ajayi, Troost-Ekong, Zaidu; Onyeka, Bassey; Lookman, Iwobi, Chukwueze; Osimhen. CT. Peseiro.