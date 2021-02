Il tredicesimo turno del Guinness PRO14 è vinto dalle Zebre nel match contro i Dragons al Lanfranchi di Parma. Gli italiani superano i Dragons anche nella classifica del Girone A del torneo.

Il match si chiude con un risultato di 26-15 per i multicolor che sono volati in meta con Giammarioli nel primo tempo e con Masselli nella ripresa. Una prova di grande attenzione nelle fasi statiche e precisione offensiva per il XV di coach Bradley che ottiene così la sua quinta vittoria stagionale, la quarta in campionato celtico.



La cronaca del match

Inizia il match con un fallo a favore degli ospiti con le Zebre che difendono bene nella prima touche in attacco dei Britannici, tornando padrone del possesso.

Nel primo quarto d’ora di gioco i multicolor portano tanta pressione ai Gallesi: dopo la splendida meta nata da un break vincente di Giammarioli, Boni e compagni sfiorano al 10’ il piazzato del 10-0 con Paolo Pescetto. Il n° 10 genovese può redimersi al 16’, centrando i pali e punendo il 3° fallo dei Dragons dopo che quest’ultimi hanno visto uscire dal campo il flanker Ben Fry per un’entrata pericolosa in ruck ai danni di Lucchin.

Minuti difficili al giro di boa del primo tempo, la formazione italiana è chiamata a difendere una serie di ripetuti assalti dei rivali in maglia celeste. Gli Italiani rubano una preziosa touche in difesa nei loro 5 metri ma si mostrano eccessivamente indisciplinati e al 27’ ne approfitta Sam Davies che accorcia le distanze sul – 7.

Tra il 30’ ed il 32’ Pescetto ha la chance di incamerare sei punti nello score e riportare i suoi oltre il break, ma concretizza solamente il secondo dei tentativi, punendo l’ottavo fallo degli avversari. All’intervallo il punteggio dice: Zebre 16, Dragons 3.



I multicolor continuano a dominare il gioco ad inizio ripresa, disciplinati e precisi nell’esecuzione delle giocate, trovando al 51’ la seconda meta nel match con Lorenzo Masselli. Uno splendido cambio accende la corsa e le mani di Pescetto e Bruno che fanno viaggiare l’ovale fino all’ex Azzurrino, libero di andare a schiacciare la sua prima marcatura col club di base a Parma.

I Gallesi si portano sul 23-10 e salgono di colpi negli ultimi dieci minuti del match. Le Zebre si rifugiano nell’indisciplina, pur rimanendo concentrate nella battaglia nelle fasi statiche. Una preziosa touche guadagnata in zona rossa al 76’ riporta il XV di coach Bradley finalmente nei 22 avversari dove riescono a guadagnare una preziosa penalità a favore.

Rizzi converte per il momentaneo + 16, ma i Dragons trovano la meta nuovamente con Holmes, questa volta non convertita da Davies.

Allo scadere dell’80’ le Zebre si aggiudicano la vittoria del 13° turno del Guinness PRO14.

Il tabellino

Zebre Rugby Club Vs Dragons 26-15 (p.t. 16-3)



Marcatori: 9’ Giammarioli tr Pescetto (7-0); 16’ cp Pescetto (10-0); 27’ cp Davies S. (10-3); 33’ cp Pescetto (13-3); 40’ cp Pescetto (16-3); s.t. 51’ Masselli tr Pescetto (23-3); 67’ Holmes tr Davies S. (23-10); 78’ cp Rizzi (26-10); 79’ Holmes (26-15)



Zebre Rugby Club: Biondelli, Bruno, Boni (Cap), Lucchin, Di Giulio (79’ Elliott), Pescetto (60’ Rizzi), Violi (56’ Casilio), Giammarioli, Leavasa, Masselli (56’ Tuivaiti), Nagle, Ortis (60’ Kearney), Bello (66’ Nocera), Fabiani (60’ Ceciliani), Rimpelli (61’ Buonfiglio); All. Bradley



Dragons Rugby: Williams J. (22’ Lewis), Holmes, Owen, Dixon (50’ Roberts), Hewitt, Davies S., Bertranou (60’ Williams R.), Moriarty, Fry (49’ Baker), Keddie (Cap), Maksymiw, Carter (69’ Davies J.), Fairbrother, Shipp (60’ Hibbard), Bateman (60’ Reynolds); All. Ryan



Arbitro: Gianluca Gnecchi (Federazione Italiana Rugby)

Assistenti: Manuel Bottino (Federazione Italiana Rugby) e Matteo Liperini (Federazione Italiana Rugby)

TMO: Stefano Roscini (Federazione Italiana Rugby)



Calciatori: Paolo Pescetto (Zebre Rugby Club) 5/7; Sam Davies (Dragons Rugby) 2/3; Antonio Rizzi (Zebre Rugby Club) 1/1

Cartellini: 14’ cartellino giallo a Ben Fry (Dragons Rugby)

Player of the match: Marcello Violi (Zebre Rugby Club)

Punti in classifica: Zebre Rugby Club 4, Dragons Rugby 0



Note: Cielo sereno. Temperatura 11°. Terreno in ottime condizioni. Partita disputata in regime di porte chiuse al pubblico.