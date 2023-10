Sabato 14 Ottobre, la nostra redazione si è concentrata su uno dei campi più importanti del panorama calcistico Lombardo. Il Kennedy, sede degli ORANGE di Milano dell’Alcione, rappresenta per i tanti appassionati del pallone una vera e propria finestra sul calcio giovanile. Tantissimi talenti osservati in questi anni, alcuni arrivati a carriera professionistica altri ci hanno comunque lasciato ricordi indelebili. In un caldissimo sabato di Ottobre abbiamo seguito attentamente la partita di campionato (under 10 )tra Alcione e Rozzano. Larga vittoria in favore dei padroni di casa con protagonista una nostra vecchia conoscenza:

Mattia Verdoliva

Il ragazzo, 9 anni ancora da compiere, e’ da quest’anno il numero 11 della squadra orange. Giocate di Pregio, 6 gol realizzati ma su tutti una rete al volo che ha ricordato il suo grande Maestro Daniele Massaro (numero 11 non a caso). Un capolavoro di tecnica balistica che per qualcuno merita di essere eletto al momento come il gol del campionato. Nel corso di questi anni, è capitato raramente di assistere ad un gol simile su un campo di calcio giovanile. Tanta sintonia con il suo compagno Orlandi. Intesa perfetta tra i due dentro e fuori dal campo portano la squadra ORANGE in testa al campionato UNDER 10 girone 56.

La squadra di mister Riviera resta senza dubbio la squadra che più ci ha entusiasmato in questo inizio di stagione. Oltre all’innovazione tecnica del mister ci ha colpito l’approccio e la sportività che trasmette in campo ai suoi ragazzi. Fuori dal campo abbiamo avuto il sentore di un gruppo unito dove la serenità la fa da regina. A questa età ,gli insegnamenti sono fondamentali per crescere con sani valori nello sport. Per fortuna che nel momento più delicato della storia del calcio dei grandi, le soddisfazioni più grandi le regalano i bambini.

Complimenti alla società Alcione!

MATTIA VERDOLIVA IN AZIONE