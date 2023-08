In attesa di arrivare a Pavard, obiettivo dichiarato da settimane dell’Inter, Sportmediaset svela un clamoroso retroscena di mercato del club bavarese.

Calciomercato Inter, Chalobah al Bayern libera Pavard

“Il Bayern non ha individuato il sostituto ed è la situazione necessaria per far partire il francese: Chalobah è il nome caldo, no del Milan per Kalulu, richiesta altissima. Non dovesse arrivare, l’Inter tornerebbe su Schuurs e girare quei 32 milioni al Torino”.