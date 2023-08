Cagliari-Inter, le ultimissime sulle formazioni

Si chiude la seconda giornata di campionato: Inzaghi, ospite a Cagliari con la sua Inter, sceglie il 3-5-2 con: Sommer tra i pali; Darmian, De Vrji e Bastoni come terzetto di difesa; Barella con Çalhanoglu e Mkhitaryan in mezzo al campo, supportati da Dumfries e Dimarco sulle corsie laterali; in avanti la coppia Lautaro Martinez e Arnatutovic a guidare l’attacco. Ranieri, invece, opta per il 4-4-1-1 composto da: Radunovic in porta; Zappa, Dossena, Obert e Augello in difesa; Nandez, Makoumbou, Sulemana e Azzi a centrocampo; Oristanio dietro l’unica punta, Pavoletti.

Le probabili formazioni:

Cagliari (4-4-1-1): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Oristanio; Pavoletti. All. Ranieri.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Arnautovic. All. Inzaghi.