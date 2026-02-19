Il Bologna vince in Norvegia grazie ad una rete del solito Castro

La squadra di Italiano vince con il minimo scarto
Il Bologna vince con il minimo scarto in Norvegia contro il Brann, basta una rete del solito Castro al 9′ per archiviare la pratica. Ma la squadra di Italiano ha comunque sofferto le azioni della squadra di Alexandersson, ed incredibilmente a metà primo tempo Thorsteinsson ad un metro dalla porta riesce a sbagliare la rete del pareggio. Nella ripresa Italiano effettua alcuni cambi, ed è stavolta Dallinga al 75′ a sbagliare la rete del raddoppio. Il ritorno si giocherà giovedì prossimo al Dall’Ara alle ore 21.00.
Il tabellino
Brann-Bologna 0-1
BRANN: Dyngeland M., De Roeve D., Knudsen F., Boakye N., Soltvedt J., Ingason K. M. (dal 25′ st Pedersen T.), Sorensen J., Myhre F., Mathisen U., Holm N., Thorsteinsson J. D.. A disposizione: Dragsnes V., Eikrem J., Finne B., Haaland M., Holten R., Klausen M., Nilsen S., Pedersen T., Remmem L., Sande M. Allenatore: Alexandersson F..
BOLOGNA: Skorupski L., Zortea N., Vitik M., Lucumi J., Miranda J., Moro N. (dal 30′ st Pobega T.), Freuler R., Ferguson L. (dal 30′ st Sohm S.), Bernardeschi F. (dal 1′ st Orsolini R.), Cambiaghi N., Castro S. (dal 1′ st Dallinga T.). A disposizione: Casale N., Dallinga T., Dominguez B., Heggem T., Joao Mario, Odgaard J., Orsolini R., Pessina M., Pobega T., Ravaglia F., Rowe J., Sohm S. Allenatore: Italiano V..
Reti: al 9′ pt Castro S. (Bologna) .
Ammonizioni: al 30′ pt Boakye N. (Brann) al 14′ pt Bernardeschi F. (Bologna).