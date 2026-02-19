Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
venerdì, Febbraio 20, 2026
Home Serie A Il Bologna vince in Norvegia grazie ad una rete del solito Castro

Il Bologna vince in Norvegia grazie ad una rete del solito Castro

Di
Salvatore Ciotta
-
6
bologna calcio
SANTIAGO CASTRO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

La squadra di Italiano vince con il minimo scarto

 

Il Bologna vince con il minimo scarto in Norvegia contro il Brann, basta una rete del solito Castro al 9′ per archiviare la pratica. Ma la squadra di Italiano ha comunque sofferto le azioni della squadra di Alexandersson, ed incredibilmente a metà primo tempo Thorsteinsson ad un metro dalla porta riesce a sbagliare la rete del pareggio. Nella ripresa Italiano effettua alcuni cambi, ed è stavolta Dallinga al 75′ a sbagliare la rete del raddoppio. Il ritorno si giocherà giovedì prossimo al Dall’Ara alle ore 21.00.

Il tabellino

Brann-Bologna 0-1

BRANN: Dyngeland M., De Roeve D., Knudsen F., Boakye N., Soltvedt J., Ingason K. M. (dal 25′ st Pedersen T.), Sorensen J., Myhre F., Mathisen U., Holm N., Thorsteinsson J. D.. A disposizione: Dragsnes V., Eikrem J., Finne B., Haaland M., Holten R., Klausen M., Nilsen S., Pedersen T., Remmem L., Sande M. Allenatore: Alexandersson F..

BOLOGNA: Skorupski L., Zortea N., Vitik M., Lucumi J., Miranda J., Moro N. (dal 30′ st Pobega T.), Freuler R., Ferguson L. (dal 30′ st Sohm S.), Bernardeschi F. (dal 1′ st Orsolini R.), Cambiaghi N., Castro S. (dal 1′ st Dallinga T.). A disposizione: Casale N., Dallinga T., Dominguez B., Heggem T., Joao Mario, Odgaard J., Orsolini R., Pessina M., Pobega T., Ravaglia F., Rowe J., Sohm S. Allenatore: Italiano V..

Reti: al 9′ pt Castro S. (Bologna) .

Ammonizioni: al 30′ pt Boakye N. (Brann) al 14′ pt Bernardeschi F. (Bologna).

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598