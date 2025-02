Il Bologna vola grazie a De Silvestri e Fabbian. Como battuto 2-0

Lo Stadio Renato Dall’Ara fa da sfondo alla sfida tra Bologna e Como. I felsinei arrivano a questa gara in virtù dell’ottavo posto in classifica a quota 34 punti. Comaschi che invece si trovano al quindicesimo posto e in vantaggio di soli 2 punti sulla zona retrocessione.

Bologna-Como, i rossoblù vedono l’Europa. Allarme classifica per i lombardi

Primo tempo frizzante costernato da tante emozioni. Al 14′ Bologna vicinissimo al vantaggio con Lucumì che su sviluppi da corner colpisce di testa ma centra la traversa. Continua a spingere la squadra di Italiano che al 25′ passa avanti: schema su punizione conclusosi con il cross di Lykogiannis sul quale svetta De Silvestri che batte Butez e fa 1-0. Al 38′ si complicano ulteriormente le cose per gli uomini di Fabregas: Fadera viene prima ammonito per proteste, a seguito del giallo vola qualche parola di troppo che costa il rosso diretto all’esterno gambiano. Si va a riposo sul parziale di 1-0. Nella ripresa i padroni riescono a gestire tranquillamente il risultato, riuscendo a trovare addirittura il raddoppio al 66′: buono sviluppo di gioco sulla sinistra con l’ottima sovrapposizione di Miranda premiata da Dominguez, lo spagnolo crossa di prima intenzione verso Fabbian che col piattone trova il 2-0. Il secondo gol subito non fa altro che ammortizzare qualsiasi iniziativa lombarda, con gli ospiti che sembrano quasi attoniti dinnanzi all’avversario, non riuscendo più ad impensierire la retroguardia bolognese. Vittoria fondamentale per i rossoblù che si avvicinano al sogno di conquistare una qualificazione europea per il secondo anno consecutivo. Brutta batosta invece per il Como che, complice l’inferiorità numerica per gran parte della partita, difficilmente riesce a mettere in seria difficoltà gli avversari. Ora la classifica dei lombardi inizia a preoccupare.

Bologna-Como, il tabellino

2-0

Reti: 25′ De Silvestri (B); 66′ Fabbian(B).

Ammoniti: 9′ Perrone (C); 28′ Lykogiannis (B); 38′ Fadera (C); 45′ Caqueret(C); 47′ Ndoye(B); 65′ Diao(C); 91′ Freuler (B).

Espulsi: 38′ Fadera(C).

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Lykogiannis(46′ Miranda); Freuler, Moro(82′ El Azzouzi); Ndoye, Odgaard, Dominguez(82′ Cambiaghi); Dallinga(63′ Castro). A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Erlic, Castro, Iling-Junior, Casale, El Azzouzi, Aebischer, Cambiaghi, Miranda, Fabbian. Allenatore: Vincenzo Italiano.

COMO (4-2-3-1): Butez; Engelhardt, Dossena, Goldaniga, Valle(85′ Iovine); Perrone(77′ Strefezza), Caqueret(46′ Da Cunha); Diao(85′ Fellipe Jack), Paz, Fadera; Cutrone(63′ Ikoné). A disposizione: Audero, Reina, Kone, Iovine, Strefezza, Belotti, Fellipe Jack, Ikoné, Braunoder, Da Cunha, Lesjak. Allenatore: Cesc Fàbregas.