Termina 2-1 la sfida dello Stirpe tra Frosinone e Genoa. Primo tempo che si chiude 1-1. Padroni di casa in vantaggio al 34′ con il solito Soulé, che riceve palla e trafigge Martinez, realizzando la sesta rete in campionato. Reagisce subito il Grifone e trova il pari al 38′ con un gran tiro dalla distanza di Malinovskyi. Nella ripresa nessuna delle due squadre riesce ad avere la meglio e fino al 94′. Proprio nel recupero Monterisi, entrato al posto di Marchizza, regala i tre punti ai ciociari capitalizzando l’assist fornitogli da Bresciani. Frosinone vola a quota 18, al decimo posto in classifica. Il Genoa resta a 14, pari punti con il Lecce, alla quindicesima posizione.

Frosinone-Genoa, risultato e tabellino

2-1

Reti: 34′ Soulé (F), 38′ Malinovskyi (G), 94′ Monterisi (F)

FROSINONE (4-2-3-1): Turati, Oyono, Okoli, Romagnoli , Marchizza (70′ Monterisi), Bourabia (61′ Brescianini), Barrenechea, Soulé, Reinier (80′ Gelli), Ibrahimovic (61′ Caso), Cheddira (80′ Kaio Jorge). A disposizione: Baez, Caso, Cerofolini, Cuni, Frattali, Garritano, Gelli, Kaio Jorge, Kvernadze, Lulic, Lusuardi, Monterisi. All. Di Francesco.

GENOA (3-5-2): Martinez, De Winter, Dragusin, Vogliacco, Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman (45′ Thorsby), Haps, Malinovsky (80′ Messias), Puscas. A disposizione: Fini, Galdames, Hefti, Kutlu, Leali, Martin, Matturro, Messias, Papadopoulos, Sommariva D. (Portiere), Thorsby, Vasquez. All. Gilardino.