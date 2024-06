Il Milan cerca un difensore centrale al posto di Kjaer: idea Igor e il francese Brassier

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale in grado di sostituire Kjaer, che non sarà più in squadra la prossima stagione. Oltre al danese bisognerà farà delle valutazioni anche per Kalulu e Thiaw. Proprio per questo i rossoneri stanno sondando il terreno su diversi profili tra cui Igor ex Fiorentina, e Brassier centrale difensivo in forza al Brest.

Milan, il Brighton per Igor chiede 17 milioni di euro

Come riferisce la Gazzetta dello Sport per l’ex Fiorentina e Spal, il Brighton chiede 17 milioni di euro più tre di bonus, gli stessi che versò nelle casse viola per aggiudicarsi il difensore. Per quanto riguarda Brassier la concorrenza è forte di Wolfsburg e Bologna, su un giocatore che è stato importante per la qualificazione alla Champions League da parte del Brest. Per capire meglio gli sviluppi bisognerà attendere le prossime mosse del Milan.