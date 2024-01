Milan, casting per il difensore: tutto rimanda a Brassier

Milan, Brassier in vantaggio

Pioli cerca di capire come e quando arriverà il difensore tanto richiesto. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera starebbe sondando alcune opzioni. Su tutti spunta il nome di Lilian Brassier, centrale del Brest, il quale potrebbe accasarsi a Milanello già durante la sessione invernale.

Tuttavia, la società milanese starebbe valutando anche altri nomi, tra cui Tosin Adarabioyo, del Fulham, Trevoh Chalobah, del Chelsea – situazione più complicata a causa del lungo infortunio subito dal calciatore -, ma anche Clément Lenglet, attualmente in prestito all’Aston Villa dal Barcellona e l’ex Spezia dell’Arsenal, Jakub Kiwior. Tutti gli indizi al momento rimandano a Brassier, bisognerà attendere i prossimi giorni per capire quale opzione prenderà piede in modo concreto.