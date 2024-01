Calciomercato Milan, Brassier può partire: il presidente del Brest conferma

Il Milan non vuole mollare Brassier per la difesa

Il Milan non vuole mollare e vuole continuare a tenere viva la pista Brassier. Il difensore classe 1999 di proprietà del Brest, sulla quale la dirigenza rossonera starebbe pensando a un un possibile investimento, piace molto. Il presidente del club francese Denis Le Saint, intervistato da Prime Video ha appunto confermato la possibile uscita.

Calciomercato Milan, le parole di Denis Le Saint

“Vediamo se capiteranno delle opportunità in questa sessione, ma serve un’offerta convincente perché il ragazzo ha lavorato bene con noi in questi anni ed è cresciuto tanto. Le porte per una sua eventuale cessione sono aperte, ma ci sono anche possibilità che resti e io non ne faccio un problema“. Questo le parole di Le Saint sul talentoso centrale che sta seguendo il Milan.