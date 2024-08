Il Milan diviso sempre tra Fofana e Samardzic | Davanti resiste l’idea Abraham

Sono giorni decisivi in casa Milan, visto che nelle prossime ore la dirigenza rossonera potrebbe chiudere il doppio colpo formato da Emerson Royal e Fofana. Persiste però anche la soluzione Samardzic, per il quale l’Udinese continua a chiedere 25 milioni di euro.

Milan, serve una svolta sul mercato

Queste le parole di Ceccarini, direttore di TMW, che ha fatto il punto di mercato sul centrocampo rossonero: “In casa Milan si registra una fase di stallo sul fronte del centrocampista. Per Fofana serve un rilancio sui 20 milioni di euro. E anche per Samardzic non ci sono stati passi in avanti. Il club rossonero aspetta il momento giusto per rilanciare il suo assalto. In attesa di sviluppi il Milan è sempre attivo in attacco”. Ipotesi Abraham sempre persistente, anche se la Roma chiede 25 milioni di euro.