Il Milan insegue ancora Chukwuemeka: ma il Chelsea fa muro sul prestito | La situazione

Il Milan insiste per Chukwuemeka per rinforzare il centrocampo, ma il Chelsea non apre al prestito

L’obbiettivo del centrocampo del Milan è Chukwuemeka, talento del Chelsea che sembra essere in uscita. Il centrocampista ha giocato poco nell’ultima stagione tra infortuni e panchine ha collezionato solamente 12 presenze. Il giocatore è molto giovane un classe 2003 con grandi doti qualitative, e per il Milan potrebbe essere un’opportunità.

Milan-Chukwuemeka, già lo scorso anno era stato cercato

Secondo il Corriere dello Sport ai rossoneri interessa molto il centrocampista dei blues, anche se per ora i londinesi non sono intenzionati ad aprire al prestito cosa che invece preferirebbe la dirigenza rossonera, che potrebbe aspettare che il Chelsea cambi idea. In passato il Milan era già interessato al calciatore, ma l’offerta importante del Chelsea all’Aston Villa mise la situazione in una certa direzione.