Il Milan pensa al dopo Leao, ecco il possibile sostituto

Il Milan ha messo occhi sull’attaccante dello Sporting Lisbona Viktor Gyokeres. Su di lui però c’è una clausola rescissoria da 100 milioni di euro ed è seguito anche dal Chelsea.

Il Milan avrebbe la cifra richiesta solo se dovesse partire Leao

A Leao è interessato il Psg e potrebbe esercitare la clausola da 175 milioni di euro. Solo in questo modo il Milan potrebbe arrivare a Gyokeres, talento svedese che ha ottenuto 30 gol e 11 assist in stagione, che rimane un obbiettivo per l’attacco. Come i tanti nomi che si sono fatti per il centroavanti della prossima stagione del Milan, come Zirkzee, Sesko, David, tutte operazioni da più di 40 milioni di euro.