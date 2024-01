Il Milan punta forte su Buongiorno | La risposta di Cairo

Intervenuto in Assemblea di Lega, Urbano Cairo, presidente del Torino ha parlato in merito all’interessamento del Milan per Buongiorno, difensore della squadra di Ivan Juric.

Cairo: “Buongiorno non è in vendita”

Questo uno stralcio delle sue parole:

C’è stato qualcosa fra Buongiorno ed il Milan?

“Non è successo nulla, semplicemente il Milan era interessato ma noi ed il giocatore abbiamo detto che non era in vendita. E’ stato tutto molto semplice, ci siamo visti a cena per dircelo ma sarebbe bastata una telefonata. Ci siamo ripromessi di non riparlarne, noi ed il giocatore abbiamo detto chiarissimamente di no”.

Quanto costa?

“Non lo so, non ci ho pensato”.