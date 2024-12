Il Milan si infrange sul Genoa: pari a reti inviolate a San Siro

Nella serata del ricordo della propria storia, sotto gli occhi dei grandi campioni, il Milan non va oltre il pari contro il Genoa di Vieira.

Termina 0-0 la sfida di San Siro tra Milan e Genoa. I rossoblù strappano un punto importante nella serata del centoventicinquesimo dalla fondazione del club meneghino. Fischi per i rossoneri.

Milan Genoa, rossoblù bloccati nella propria metà campo

Termina a reti inviolate la prima frazione di gara che vede il Milan con il controllo del gioco. La formazione di Fonseca, che prova in qualche modo a creare situazioni pericolose per trovare il vantaggio, mette i rossoblù alle corde, bloccandolo nella propria metà di campo; la squadra ospite è incapace di farsi vedere dalle parte di Maignan. Doppia ammonizione per i liguri, Vogliacco e Zanoli, che subiscono la presenza di un ottimo Jimenez.

Milan-Genoa, traversa di Morata: i rossoblù resistono

La ripresa comincia con lo stesso canovaccio della prima parte di gara: il Milan gestisce la palla e cerca occasioni. Difatti, al 46′ è Emerson Royal, servito da Chukwueze, a sfiorare il vantaggio, mancato soltanto per una grande opposizione di Leali. L’attacco dei rossoneri si fa insistente. Al 76′ l’altra occasione incredibile. Il Genoa lascia spazio al Milan, che riparte a più uomini, Morata trova la conclusione che termina al lato dell’estremo difensore. Dopo pochi minuti è ancora lo spagnolo, trovato da Reijnders, a sfiorare il vantaggio colpendo la traversa. Nel finale ci provano anche i liguri, ma nessuna delle due squadre riesce a concretizzare. Termina a reti inviolate. Fischi di San Siro per il Milan.