La partita che si disputerà questa sera a San Siro contro il Borussia, per il Milan è già un bivio fondamentale di questa stagione. La squadra di Pioli potrebbe rischiare già l’eliminazione dalla Champions League. L’ultima volta che i diavoli passarono agli ottavi lo scorso anno quando sfidarono il Tottenham.

Le combinazioni per gli Ottavi di Champions

Per i rossoneri c’è solo un risultato vincere per evitare brutte sorprese. Infatti, in caso di sconfitta e con la contemporanea vittoria del Psg Newcastle, i diavoli sarebbero già fuori dalla Champions. Mentre ogni altro risultato rimanderà il verdetto all’ultima giornata della competizione il 13 dicembre. “Sport Mediaset” ha rivelato quali sono le possibili combinazioni per vedere Pioli e i suoi ragazzi agli ottavi di Champions:

1. il Milan vince col Borussia Dortmund e PSG e Newcastle pareggiano

2. il Milan vince col Borussia Dortmund e il Newcastle vince col PSG

3. il Milan pareggia col Borussia e il Psg batte il Newcastle

4. l Milan pareggia col Borussia e PSG e Newcastle pareggiano

5. il Milan pareggia col Borussia e il Newcastle vince col PSG

6. il Milan perde col Borussia e il Psg batte il Newcastle

7. il Milan perde con Borussia e Psg e Newcastle pareggiano

8. il Milan perde con Borussia e il Newcastle batte il PSG