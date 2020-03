Serie A, il Ministro Spadafora: “Si valuti subito la sospensione del campionato”

Si ferma la Serie A

Il Ministro Spadafora chiede di valutare la sospensione immediata del campionato: “Condivido le dichiarazioni di Damiano Tommasi, Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, e mi unisco alla sua richiesta. Non ha senso in questo momento, mentre chiediamo enormi sacrifici ai cittadini per impedire la diffusione del contagio, mettere a rischio la salute dei giocatori, degli arbitri, dei tecnici, dei tifosi che sicuramente si raduneranno per vedere le partite, solo per non sospendere temporaneamente il calcio e intaccare gli interessi che ruotano attorno ad esso”.

A pochi minuti dall’inizio della sfida tra Parma e Spal il nuovo colpo di scena, squadre richiamate dal direttore di gara negli spogliatoi in attesa della decisione ufficiale di Lega e Governo, la Serie A ad un passo dalla sospensione? A minuti la decisione ufficiale.