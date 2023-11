Dopo gli ultimi risultati, il Napoli perde ancora al Diego Armando Maradona. Molte le scelte discutibili a Garcia, che lascia in panchina Kvaratskhelia e schiera il Cholito Simeone davanti così come quelle legate alla difesa e a Osimhen in passato.

Napoli-Empoli, cosa farà Adl?

Nelle prossime ore potrebbero esserci novità anche se la sensazione è che il presidente del Napoli non dovrebbe effettuare cambi considerato però che oltre a Conte(che ha declinato l’offerta) in ballo c’è sempre il nome di Tudor, che ha fatto benissimo nell’ultima esperienza al Marsiglia.