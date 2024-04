Il Napoli rialza la testa, eurogol di Politano | Che poker a Monza (2-4)

Il Napoli batte in rimonta il Monza 2-4 supera la Lazio in classifica, e si proietta in zona Europa. Partenopei che palleggiano bene e tengono il pallino del gioco, ma senza successo e senza incidere nel primo tempo. Il Monza alla prima occasione passa in vantaggio con il cross dalla sinistra dell’ex Zerbin per il bel colpo di testa di Djuric che schiaccia in rete l’1-0 al nono minuto. Il Napoli prova a reagire e farsi vedere dalle parti di Di Gregorio, ma senza impensierire l’estremo difensore del Monza. Prima su situazione da calcio d’angolo, in cui in una fase confusa in area di rigore arriva al tiro Di Lorenzo spedendo sopra la traversa. Poi Kvaratskhelia il più acceso degli azzurri crea qualche situazione, ma che non impensierisce il Monza, che sembra molto più pericoloso nelle situazioni in cui avanza i suoi attacchi. Brivido al 40esimo quando Di Gregorio rischia su Osimhen il rigore in fase di costruzione dal basso, ma rimedia successivamente sul recupero e tiro furente di Kvaratskhelia. Nel secondo tempo inizia la rimonta del Napoli, e si stappa la partita.

Monza-Napoli, tutto in 13 minuti

Si vedono quattro gol in sette minuti. Al 55esimo il pareggio di Osimhen che stacca impietoso di testa in area di rigore sul cross di Anguissa, e due minuti più tardi l’appena entrato Politano sigla l’eurogol al volo dalla distanza con un bellissimo gesto tecnico. Tre minuti più tardi Napoli completamente in entusiasmo trova anche il 1-3 con Zielinski che la mette tra traversa e incrocio dei pali. Ma non finisce qui perchè Colpani riapre tutto due minuti più tardi con un altro bellissimo gol dal limite dell’area di rigore dalla sinistra, un tiro a giro con il mancino per il 2-3. Ma un altro appena entrato trova l’ennesimo gol del Napoli, come Politano anche Raspadori dalla panchina trova il tapin vincente sul tiro di Di Lorenzo, in cui il portiere del Monza non blocca. Si chiude sul 2-4, Napoli che torna a vincere dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta.

Monza-Napoli, risultato e tabellino

Risultato 2-4: 9′ Djuric (M), 55′ Osimhen (N), 57′ Politano (N), 60′ Zielinski, 62′ Colpani (M), 69′ Raspadori (N).

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli (75′ Kyriakopoulos), Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Akpa Akpro (54′ Bondo), Gagliardini (75′ V.Carboni); Colpani, Zerbin (54′ Ciurria), Dany Mota (27′ D.Maldini); Djuric. All. Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (79′ Mario Rui); Anguissa, Lobotka, Zielinski (67′ Cajuste); Ngonge (54′ Politano), Osimhen, Kvaratskhelia (67′ Raspadori). All. Calzona.

Ammoniti: 41′ Ngonge (N), 46′ Akpa Akpro (M), 86′ Bondo (M).