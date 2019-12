Il punto sul Boxing Day della Serie B

Archiviato il pranzo di natale, ecco che è già tempo di tornare in campo: la Serie B infatti, è scesa in campo anche oggi 26 dicembre, in quello che in Inghilterra chiamano “Boxing Day”. Ecco quindi un riassunto su ciò che è accaduto sui campi della 18° giornata del campionato cadetto.

L’anticipo

A iniziare le danze di questo “Boxing Day” è l’anticipo delle 12.30 tra Cosenza e Empoli, gara terminata con il risultato di uno a zero per i padroni di casa, che portano a casa tre pesantissimi punti che smuovono la zona bassa della classifica. A decidere il match è stata la rete di Baez, anche se ai padroni di casa viene anche annullato un goal regolarissimo.

Il Crotone in zona Cesarini

Sull’ostico campo del Frosinone, il “Benito Stirpe”, un cinico Crotone porta a casa un preziosissimo bottino, tre punti pesantissimi. La squadra di Stroppa è passata in vantaggio grazie al goal di Mazzotta, poi Paganini ha pareggiato i conti, ma allo scadere, al 91° Marrone ha messo a segno il tap-in vincente con un colpo di testa che vale tre pesantissimi punti. Vince ancora anche il Benevento, che con un corsaro 1-2 porta a casa altri tre punti, allontanandosi sempre più in solitaria verso la vittoria del campionato. Pesante è amche la vittoria della Salernitana di Ventura, che si impone sul campo del Pordenone con un sonoro 4-0, firmato Djuric e Kiyine.

I pareggi

Sono quattro le squadre che si sono divise la posta in palio: Cremonese e Juve Stabia con il risultato di uno a uno, e Trapani e Perugia con un roccambolesco 2-2. Tra Cremonese e Juve Stabia accade tutto nei primi minuti: apre Forte al secondo minuto per gli ospiti, poi all’8° Ceravolo fa uno a uno. A Trapani invece, il Perugia agguanta il pareggio solamente all’85°, grazie al calcio di rigore realizzato da Diego Falcinelli.