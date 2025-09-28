Il Sassuolo stende l’Udinese, solo pari nel derby toscano, Camarda si sblocca e regala il pareggio al Lecce

Nella domenica della quinta giornata di Serie A, il Sassuolo batte 3-1 l’Udinese grazie ai gol di Laurienté e alle prime marcature nel massimo campionato italiano di Koné ed Edoardo Iannoni; inutile, nella ripresa, la rete di Davis per i friulani, che incappano nella seconda sconfitta consecutiva. Termina sul risultato di 0-0, invece, il derby toscano tra Pisa e Fiorentina. All’Arena Garibaldi, i padroni di casa giocano una buonissima gara e si vedono annullare la rete del potenziale vantaggio a causa di un tocco di mano di Meister; continua il digiuno di vittorie per la squadra di Stefano Pioli, la quale si è vista revocare due gol di Moise Kean per posizione di fuorigioco in entrambi i casi. Nel posticipo delle 18, il Lecce subisce la rimonta del Bologna al Via del Mare ma riesce a sistemare la situazione nel finale: dopo essere passati in vantaggio con Lassana Coulibaly, i salentini si fanno rimontare dal rigore del solito Riccardo Orsolini e dal gol di Jens Odgaard nella ripresa, per poi pareggiarla in pieno recupero grazie al primo gol in Serie A di Francesco Camarda, il gioiellino in prestito dal Milan.