Il Valencia fa sul serio per Mateo Musacchio. La richiesta del Milan

Come riportato dal giornale spagnolo Superdeporte, il Valencia vorrebbe regalare al mister Albert Celades un paio di rinforzi difensivi. Sul taccuino del nuovo direttore tecnico Cesar Sanchez il nome che spunta in cima alla lista è quello di Mateo Musacchio. Non è ancora partita una vera e propria trattativa perché in quanto il difensore argentino vorrebbe prima conoscere le intenzioni del club e quelle del futuro allenatore Ralf Rangnick. Musacchio per il Milan non è considerato incedibile e se dovesse arrivare un’offerta superiore ai 10 milioni di euro verrebbe presa in considerazione. Oltre al Valencia, a seguire il difensore classe ’90 ci sarebbe anche il Betis Siviglia.