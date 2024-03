Il Verona vince al Via del Mare: i veneti sorpassano il Lecce in classifica (0-1)

Sono i veneti a passare in vantaggio al 17′ con Folorunsho. Il centrocampista ex Bari e Napoli carica dal limite d’area, Baschirotto la devia, mandandola all’angolino, dove Falcone non può nulla. Occasione clamorosa per il Lecce al 31′ con Almqvist, che colpisce la traversa con un tiro a giro.

Nel secondo tempo ci prova il Lecce, ma vince il Verona. Salentini a 25, ad un solo punto dalla salvezza. I gialloblù, alla seconda vittoria consecutiva, superano proprio i giallorossi in classifica e vanno a 26.

Lecce-Verona, risultato e tabellino:

0-1

Reti: 17′ Folorunsho (V)

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (70′ Dorgu); Gonzalez, Ramadani (81′ Blin), Oudin (81′ Pierotti); Almqvist (60′ Piccoli), Krstovic, Banda (70′ Sansone). All. D’Aversa.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Cabal; Duda, Serdar (76′ Daniel Silva); Suslov (86′ Henry), Folorunsho, Lazovic (76′ Mitrovic); Noslin. All. Baroni.

Espulsioni: Henry, D’Aversa