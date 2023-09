Immobile: “Il no all’Arabia per la Nazionale. Contro la Macedonia la sconfitta più bruciante”

La sfida contro la Macedonia sarà la prima gara di Spalletti, ma anche quella di Immobile, che indosserà la fascia di capitano contro la formazione di Milevski. E proprio il calciatore della Lazio ha parlato ai microfoni di Radio Rai e andato in onda sul Tg1.

Immobile: “Volevo ancora emozioni con la Nazionale”

Questo uno stralcio delle sue parole: “Ci si aspetta tanto da me, dentro e fuori dal campo. Gli ho detto che è una grossa responsabilità perché rappresento tutti e che per me andava bene”. E ancora, sulle voci del possibile approdo in Arabia Saudita, Immobile ha risposto così: “l no all’Arabia Saudita? Sì, volevo continuare a vivere determinate emozioni con questa maglia, poter dimostrare di essere ancora in grado di dare tanto e con l’Europeo davanti tocca farlo subito”.

E poi ancora sulla Macedonia: “Quella è stata la sconfitta più dolorosa e bruciante della mia carriera. Anche più di quella con la Svezia, perché venivamo da un momento bellissimo e da forti gioie e emozioni condivise tutte insieme e probabilmente quello ci ha spezzato un po’ le gambe, perché sicuramente non ce l’aspettavamo. Eravamo troppo frenetici troppo vogliosi di raggiungere subito il risultato e questo purtroppo non ha pagato”.

Sull’arrivo di Spalletti: “Il suo modo di approcciare con la squadra e col singolo giocatore, il suo modo di comunicare tutte le sue sensazioni e di allenare la Nazionale, noi l’abbiamo seguito dall’inizio alla fine, quindi sono convinto che faremo un percorso bellissimo e domani sarà solo l’inizio”.