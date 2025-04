Punto GG – Gasp respinge l’assalto del Bologna; Tudor vince ancora, pari nel derby Capitale

Inter e Napoli proseguono in scioltezza ma ora i nerazzurri non possono più sbagliare

Continua la corsa in testa di Inter e Napoli che superano senza troppi problemi gli ostacoli di giornata; tra i nerazzurri ottimo il momento di Arnautovic, ancora in gol quando schierato dal primo minuto, e bene pure Lautaro che sembrerebbe tornato sui suoi standard e di nuovo in rete dopo il sigillo in Champions. La formazione di Inzaghi da questo momento non potrà però più ciccare alcun colpo se non vorrà ritrovarsi addosso un Napoli di nuovo lanciato e con alle viste un percorso finale certamente meno intricato, almeno sulla carta. Conte sbriga rapidamente la pratica Empoli (sempre più in crisi e “lanciato” verso la B), grazie ad un super Mc Tominay e al solito Lukaku, uomo squadra più di quanto il numero delle sue realizzazioni racconti. Ora il tecnico dovrà gestire soprattutto l’aspetto psicologico del suo gruppo: il calendario più semplice dei partenopei infatti potrebbe diventare un boomerang, visto che proprio contro le “piccole” gli azzurri hanno sperperato punti che oggi gli avrebbero consentito il primato.

Gasperini e Tudor sprintano per la Champions; il derby blocca entrambe le romane

Dopo tre sconfitte consecutive che avrebbero potuto comprometterne il cammino verso la Champions, l’Atalanta torna al successo proprio nello scontro diretto col Bologna, la formazione più lanciata del “gruppo Europa”. La rete immediata di Retegui ha sbloccato anche mentalmente gli orobici che hanno poi saputo approfittare delle difficoltà degli ospiti, privi di alcuni riferimenti fondamentali e forse un po’ a corto di fiato dopo l’entusiasmante rincorsa. Un po’ quanto accade alla Roma che trova il suo secondo pareggio consecutivo e deve ringraziare soprattutto il suo portiere Svilar se riesce a portare a casa le penne in un derby della Capitale dominato per lunghi tratti dalla Lazio, apparsa rinvigorita rispetto alla gelida prestazione di Bodo ma incapace di blindare il risultato nel momento cruciale della gara. Il pari non la esclude ancora dalla corsa Champions ma certo non la pone in una posizione di vantaggio. Senza brillare troppo prosegue per la sua strada Igor Tudor che mette nel carniere la seconda vittoria in tre gare sulla panca bianconera e consolida il quarto posto.

Il Venezia Fila a gonfie vele e torna in corsa per la salvezza

Contrariamente a quanto anche noi pensavamo, il Venezia di Di Francesco, che ci ha sempre creduto e non ha mai mollato nemmeno di fronte a quella che pareva ormai una certezza, risale posizioni grazie al successo sul povero Monza e ora può legittimamente battersi per la permanenza nella massima serie. Agganciato l’Empoli, sempre più in caduta libera, ora l’ultimo posto valido per a salvezza, occupato dal Lecce, è a soli due punti, ma oltre ai salentini anche il Parma (a +4) non può dirsi salvo…